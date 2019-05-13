Помпео скасував візит до Москви і летить в Брюссель



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Майк Помпео

Держсекретар вже вилетів з Вашингтона і попрямував до Європи

Державний секретар США Майк Помпео скасував свою поїздку до Москви. Про це передає агентство Reuters.

За даними агентства, Помпео не прилетить до Москви в понеділок, 13 травня.

У понеділок Помпео замість Москви прибуде до Брюсселя, де обговорить з представниками Євросоюзу ситуацію навколо Ірану. Як зазначає Reuters, держсекретар вже вилетів з Вашингтона і попрямував до Європи.

Однак він все ж зустрінеться з главою російського МЗС Сергієм Лавровим у вівторок, 14 травня.

Візит Помпео мав тривати з 12 по 14 травня. Зокрема, 13 травня держсекретар планував зустрітися в Москві з співробітниками американського посольства, представниками ділової еліти і студентами.

Крім того, у нього були заплановані переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Крім цього, глава Держдепу мав намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Це перший візит Помпео до Росії на посаді держсекретаря США.

Попередніми днями у Вашингтоні про цей візит повідомляли, що, крім американсько-російських розбіжностей щодо контролю над озброєннями, темами переговорів Помпео і Путіна будуть, зокрема, становища в Україні, Сирії, криза в Венесуелі, а також Іран – у всіх цих випадках позиції Вашингтона і Москви прямо протилежні.

Як сказав тоді журналістам неназваний представник Держдепартаменту, «коли ми обговорюємо нашу політику щодо Росії, ми мусимо виходити з того, …що відверто визнати: Росія здійснила на світовій сцені низку агресивних і дестабілізувальних дій».