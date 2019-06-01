Помпео та Маас обговорили взаємодію США і Німеччини щодо України



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Держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Помпео подякував Маасу за підтримку санкцій проти Росії і підкреслив важливість співпраці Німеччини і США, зокрема, що стосується України

На зустрічі в Берліні держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорили питання міжнародної політики щодо України.

Про це заявив Помпео, спілкуючись із журналістами на спільній прес-конференції з Маасом, повідомляє «Голос Америки».

Помпео подякував Маасу за підтримку санкцій проти Росії і підкреслив важливість співпраці Німеччини і США, зокрема, що стосується України. Маас, у свою чергу, наголосив на необхідності для Росії «негайно зробити конструктивні кроки не тільки щодо України, але ж щодо України - перш за все».

«У світлі практики російської збройної агресії сподіваємося, що німецький уряд зробить кроки, обумовлені в рамках Уельської домовленості щодо зміцнення підтримки НАТО», - зазначив Помпео.

Маас зазначив, що під час свого візиту до Києва, на цьому тижні, він «дуже чітко висловився і заявив, що новий президент і новий уряд заслуговують на нашу повну підтримку в продовженні реформаторського курсу України і що ми працюємо з іншими країнами Великої сімки над досягненням цієї мети».

«Зараз дуже важливо стежити за подіями в Україні. Це також справедливо для Мінського процесу. Тут потрібен прогрес. Ми подолали перешкоди тут і хочемо якомога швидше встановити співробітництво на різних рівнях: у Нормандському форматі та й на інших рівнях», - зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у четвер в Києві зустрівся з президентом України Володимир Зеленським. Після зустрічі німецький чиновник зазначив, що сторони думають над тим, як дати новий поштовх Мінському процесу для врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі.