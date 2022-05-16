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    Шуфрич втік з України

    За інформацією керівника обладміністрації, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич перебуває за кордоном - Шуфрич втік з України
    За інформацією керівника обладміністрації, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич перебуває за кордоном
    ілюстративне фото

    Деталей про те, коли і де Шефрич перетнув кордон, Осачук не повідомив

    Народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич покинув територію України. Про це начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук заявив під час пресконференеції 16 травня.

    Керівник обладміністрації також звернув увагу на те, що низка місцевих депутатів ОПЗЖ переховуються від мобілізації.

    Нагадаємо, 12 травня фракція «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді офіційно перестала існувати. Вже через два дні, 14 травня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.

    Водночас, офіційне припинення існування фракції «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді не впливає на депутатські мандати її членів.

    21 квітня у Верховній Раді України під час чергового засідання оголосили про створення нової депутатської групи з колишніх членів фракції ОПЗЖ. До складу «Платформи за життя та мир» увійшли 25 нардепів під головуванням лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. Заборонити створювати депутатську групу, за чинним законодавством, неможливо. Тому нова «платформа» Бойка матиме ті самі права, що й фракція ОПЗЖ донедавна.


    Теги: росія окупанти депутат війна Україна Чернівецька область Нестор Шуфрич Опозиційна платформа — За життя кордон окупація #stoprussia
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    Шуфрич втік з України