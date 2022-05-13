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    Лукашенко захоплюється тактикою українських військ (відео)

    Олександр Лукашенко вимагає мобільності від армії Білорусі - Лукашенко захоплюється тактикою українських військ (відео)
    Олександр Лукашенко вимагає мобільності від армії Білорусі
    фото з відкритих джерел

    Лукашенко ставить українську армію в приклад своїм військовим

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначив ефективність українських мобільних груп, які успішно завдавали ударів по російських військах. Про це він сказав на нараді з білоруським військовим керівництвом.

    «Урок України. Найефективнішими, у тому числі з боку українських Збройних сил, виявилися мобільні групи, які миттєво, несподівано наближалися до супротивника, який їх значно перевершує, завдають разючих ударів, особливо по тилових скупченнях військ. Ми це бачили», - сказав Лукашенко.

    Він вважає, що білоруська армія також має бути мобільною.

    Нагадаємо, Білорусь під виглядом «протидії можливим загрозам» проводить термінову «перевірку» двох районів територіальної оборони та розгортає сили спецоперацій на кордоні з Україною.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Лукашенко захоплюється тактикою українських військ (відео)