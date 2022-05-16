  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Лукашенко примчався до Путіна: знову говоритимуть про війну (фото)

    Сьогодні у Москві за участю Лукашенка відбудеться зустріч лідерів країн ОДКБ - Лукашенко примчався до Путіна: знову говоритимуть про війну (фото)
    Сьогодні у Москві за участю Лукашенка відбудеться зустріч лідерів країн ОДКБ
    фото з відкритих джерел

    Білоруський диктатор прилетів до російського, аби обговорити питання розвитку кооперації, хоча насправді темою зустрічі знову стане війна в Україні

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який раніше відзначив ефективність українських мобільних груп, вже прилетів на поклон до свого кумира, глави РФ Володимира Путіна. У Telegram-каналі білоруського диктатора опублікували фото прибуття.

    Раніше у пресслужбі Лукашенка повідомляли, що два диктатори проведуть бесіду, головними темами якої стануть питання розвитку кооперації та спільна робота над імпортозаміщення.

    Відомо також, що сьогодні у Москві за участю Лукашенка відбудеться зустріч лідерів країн ОДКБ. Захід присвячений 30-річчю підписання Договору про колективну безпеку та 20-річчю створення цієї організації.

    «Окрім ювілейної тематики, лідери країн обміняються думками з актуальних питань поточної ситуації в регіоні та світі, обговорять заходи спільного реагування на різнопланові виклики і загрози, що виникають», – додали в пресслужбі Лукашенка.

    Нагадаємо, що це буде перша зустріч Путіна з колегами у такому форматі після початку війни в Україні. На сайті Кремля зазначалося, що «дехто тримає нейтралітет». Вочевидь основною метою саміту стане примушування диктатора Росії долучитися до війни в Україні.

    Раніше українська розвідка повідомляла, що країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну. Всі країни-учасники ОДКБ (окрім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала окупацію Криму та незалежність «ДНР/ЛНР».


    Теги: росія окупанти Олександр Лукашенко війна путін Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко примчався до Путіна: знову говоритимуть про війну (фото)