Лукашенко примчався до Путіна: знову говоритимуть про війну (фото)

Сьогодні у Москві за участю Лукашенка відбудеться зустріч лідерів країн ОДКБ

Білоруський диктатор прилетів до російського, аби обговорити питання розвитку кооперації, хоча насправді темою зустрічі знову стане війна в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який раніше відзначив ефективність українських мобільних груп, вже прилетів на поклон до свого кумира, глави РФ Володимира Путіна. У Telegram-каналі білоруського диктатора опублікували фото прибуття.

Раніше у пресслужбі Лукашенка повідомляли, що два диктатори проведуть бесіду, головними темами якої стануть питання розвитку кооперації та спільна робота над імпортозаміщення.

Відомо також, що сьогодні у Москві за участю Лукашенка відбудеться зустріч лідерів країн ОДКБ. Захід присвячений 30-річчю підписання Договору про колективну безпеку та 20-річчю створення цієї організації.

«Окрім ювілейної тематики, лідери країн обміняються думками з актуальних питань поточної ситуації в регіоні та світі, обговорять заходи спільного реагування на різнопланові виклики і загрози, що виникають», – додали в пресслужбі Лукашенка.

Нагадаємо, що це буде перша зустріч Путіна з колегами у такому форматі після початку війни в Україні. На сайті Кремля зазначалося, що «дехто тримає нейтралітет». Вочевидь основною метою саміту стане примушування диктатора Росії долучитися до війни в Україні.

Раніше українська розвідка повідомляла, що країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну. Всі країни-учасники ОДКБ (окрім РФ та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала окупацію Криму та незалежність «ДНР/ЛНР».



