Військовий експерт: «Зарано говорити про те, що напруженість бойових дій спадає»

За словами Сергія Грабського, воєнна динаміка на сьогодні настільки потужна, що один успіх, навіть локальний, може змінити ситуацію на всьому фронті

Поточний тиждень покаже, яким буде подальший розвиток подій в російсько-українській війні

Військовий експерт Сергій Грабський переконаний: загалом щонайменше на найближчі пару тижнів зарано говорити про те, що напруженість бойових дій спадає, можна переходити до так званої стабільної фази або оперативної паузи в бойових діях. Таку думку він висловив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Є деяка непевність щодо нашого подальшого просування в Харківській області і наших дій проти ізюмського угруповання противника. Тому динаміка в нас ще є надзвичайно високою», - сказав полковник Грабський.

На його думку, поточний тиждень покаже, яким буде подальший розвиток подій в російсько-українській війні. І вже потім, зважаючи на те, який результат отримає ЗСУ, можна буде говорити про подальший розвиток подій на фронтах.

«Хоча, знову ж таки, динаміка на сьогодні настільки потужна, що один успіх, навіть локальний, може змінити ситуацію на всьому фронті. Це стосується і Харківщини, і Донбасу, і північної Таврії, і правого берега Дніпра в районі Херсонської області», - підкреслив військовий експерт. Та додав, що від початку повномасштабної війни проти України Росія планувала атакувати Україну зі всіх сторін для досягнення швидкого результату, але рашистам це не вдалося.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили з особового складу понад 27 700 військовослужбовців, а також 1228 танків.

Згідно свідчень переписки з чату російських окупантів, яку опублікувала «Українська правда», рашисти шоковані своїми втратами на війні в Україні та вже розуміють, що справа йде до їхнього провалу.