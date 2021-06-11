Опозиційні депутати приєднаються до ТСК щодо злочинів чиновників, але за однієї умови

«Європейська солідарність», «Голос» та «Батькіщина» погодилися надати своїх представників до складу комісії

Представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар‘єв, «Голосу» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Про це повідомив нардеп Володимир Ар’єв.

Він наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» буде розслідуватися першочергово.

«Постанова, за яку ми закликаємо проголосувати, передбачає зміну персонального складу ТСК з одночасним закріпленням в тексті відповідної умови про пріоритетність розгляду питання щодо «вагнерівців», – пише депутат.

Він наголосив, що депутатські фракції політичних партій «ЄС», «Голос» та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» погодилися надати своїх представників до цієї ТСК виключно за такої умови.

«Ми вважаємо, що тільки за участі представників різних політичних сил можна буде розраховувати на неупереджене та об’єктивне розслідування та ефективну роботу ТСК», – йдеться у повідомленні.

Український парламент 19 травня створив ТСК з розслідування можливих злочинів представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності України. Однак опозиційні фракції «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина» не дали в неї своїх представників. Зокрема, «ЄС» і «Голос» наполягали на створенні ТСК, яка має розслідувати виключно справу «вагнерівців».

Як відомо, Петро Порошенко вимагав створення парламентської ТСК по «вагнерівцям».

5 березня народний депутат з фракції «ЄС» Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради закликав негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації з затримання «вагнерівців».

Нагадаємо, 29 липня 2020 року біля Мінська були затримані 33 члени приватної військової компанії «Вагнер». 12 серпня Офіс генерального прокурора (Україна) звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 «вагнерівців». Проте 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих «вагнерівців».

18 серпня низка українських ЗМІ повідомили що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання «вагнерівців». За версією ЗМІ, вони мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але в польоті один із пасажирів повинен був імітувати погіршення здоров'я, через що літак мав здійснити вимушену посадку в Києві, де «вагнерівців» мали затримати.

ЗМІ стверджували, що про операцію було повідомлено президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, після чого внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби. В Офісі президента Зеленського неодноразово заявляли, що спецоперації не було.