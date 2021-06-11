Опозиційні депутати приєднаються до ТСК щодо злочинів чиновників, але за однієї умови
«Європейська солідарність», «Голос» та «Батькіщина» погодилися надати своїх представників до складу комісії
Він наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» буде розслідуватися першочергово.
«Постанова, за яку ми закликаємо проголосувати, передбачає зміну персонального складу ТСК з одночасним закріпленням в тексті відповідної умови про пріоритетність розгляду питання щодо «вагнерівців», – пише депутат.
Він наголосив, що депутатські фракції політичних партій «ЄС», «Голос» та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» погодилися надати своїх представників до цієї ТСК виключно за такої умови.
«Ми вважаємо, що тільки за участі представників різних політичних сил можна буде розраховувати на неупереджене та об’єктивне розслідування та ефективну роботу ТСК», – йдеться у повідомленні.
Український парламент 19 травня створив ТСК з розслідування можливих злочинів представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності України. Однак опозиційні фракції «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина» не дали в неї своїх представників. Зокрема, «ЄС» і «Голос» наполягали на створенні ТСК, яка має розслідувати виключно справу «вагнерівців».
Як відомо, Петро Порошенко вимагав створення парламентської ТСК по «вагнерівцям».
5 березня народний депутат з фракції «ЄС» Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради закликав негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації з затримання «вагнерівців».