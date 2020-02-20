Аваков закликав мітингувальників під Новими Санжарами не вірити фейкам



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Евакуація громадян України та іноземців з Китаю

Міністр повідомив, що всі на борту літаку здорові, добре себе почувають, але трішки заморені

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи евакуацію з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань, закликав людей, які мітингують, не піддаватись паніці та не вірити фейкам. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Так, міністр ще раз наголосив, що обсервація евакуйованих буде тривати 14 діб у Полтавській області у санаторії Національної гвардії у Нових Санжарах.

«Окремо звертаюсь до місцевих жителів, не треба піддаватися паніці та вірити фейкам. Ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенційних загроз. Я радий повідомити, що всі на борту літаку здорові, добре себе почувають, але трішки заморені. Це інформація з борту літака», - зазначив Аваков.

Він також пояснив, що літак авіакомпанії SkyUp, за рішенням урядової комісії, доправив громадян в аеропорт «Бориспіль». Планувалось, що цей літак приземлиться в Харкові, але там був сильний туман.

Евакуйовані українці з Китаю будуть перебувати на карантині e санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині, де за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушає до Харкова.

На борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції відвезуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру громадського здоров’я «Главкому» цю інформацію також не підтвердили.