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    Стало відоме ім’я військового, який загинув у бою під Золотим

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    <span>Максим Хитайлов&nbsp;служив у 72 Окремій механізованій бригаді, йому було усього 22 роки</span> - Стало відоме ім’я військового, який загинув у бою під Золотим
    Максим Хитайлов служив у 72 Окремій механізованій бригаді, йому було усього 22 роки

    Як повідомляють у Facebook-спільноті «Типовий Сєвєродонецьк», тіло загиблого 22-річного військового перебуває у бойовиків

    У масштабному бою під Золотим 18 лютого загинув 22-річний гранатометник Максим Хитайлов. Він входив до 72-ї окремої механізованої бригади.

    Ім'я загиблого бійця повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

    Гончаренко повідомляє, що загиблий служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

    Максимові було лише 22 роки.

    Про загиблого також з'явилася інформація у соцмережах. Як повідомляють у Facebook-спільноті «Типовий Сєвєродонецьк», тіло загиблого 22-річного військового перебуває у бойовиків.

    Офіційної інформації від ЗСУ щодо військового, який поліг сьогодні у бою під Золотим, наразі немає.

    Як повідомлялося, бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився – серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. 

    Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

    Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

    Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО за участю силовиків і президента.

     

    бойовики на Донбасі Донбас СБУ ЗСУ РНБО Операція Об’єднаних сил
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