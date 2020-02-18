Стало відоме ім’я військового, який загинув у бою під Золотим
Як повідомляють у Facebook-спільноті «Типовий Сєвєродонецьк», тіло загиблого 22-річного військового перебуває у бойовиків
У масштабному бою під Золотим 18 лютого загинув 22-річний гранатометник Максим Хитайлов. Він входив до 72-ї окремої механізованої бригади.
Ім'я загиблого бійця повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
Гончаренко повідомляє, що загиблий служив у 72-й окремій механізованій бригаді.
Максимові було лише 22 роки.
Про загиблого також з'явилася інформація у соцмережах. Як повідомляють у Facebook-спільноті «Типовий Сєвєродонецьк», тіло загиблого 22-річного військового перебуває у бойовиків.
Офіційної інформації від ЗСУ щодо військового, який поліг сьогодні у бою під Золотим, наразі немає.
Як повідомлялося, бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився – серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення.
Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.
Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.
Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО за участю силовиків і президента.