Стало відоме ім’я військового, який загинув у бою під Золотим



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Максим Хитайлов служив у 72 Окремій механізованій бригаді, йому було усього 22 роки

Як повідомляють у Facebook-спільноті «Типовий Сєвєродонецьк», тіло загиблого 22-річного військового перебуває у бойовиків

У масштабному бою під Золотим 18 лютого загинув 22-річний гранатометник Максим Хитайлов. Він входив до 72-ї окремої механізованої бригади.

Ім'я загиблого бійця повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Гончаренко повідомляє, що загиблий служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

Максимові було лише 22 роки.

Про загиблого також з'явилася інформація у соцмережах. Як повідомляють у Facebook-спільноті «Типовий Сєвєродонецьк», тіло загиблого 22-річного військового перебуває у бойовиків.

Офіційної інформації від ЗСУ щодо військового, який поліг сьогодні у бою під Золотим, наразі немає.

Як повідомлялося, бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився – серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО за участю силовиків і президента.