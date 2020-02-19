У Міноборони показали наслідки п'ятигодинного обстрілу на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один із пошкоджених будинків

Бойовики застосовували заборонену Мінськими угодами зброю

У Міністерстві оборони України показали наслідки вчорашнього п'ятигодинного обстрілу на Донбасі.

Відповідні матеріали опублікувало інформагентство «АрміяInform».

Повідомляється, що незаконні збройні формування при спробі прориву позицій українських військ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське і Хутір Вільний, що на Луганщині, застосували заборонене Мінськими угодами озброєння.

Як повідомлялось, у вівторок, 18 лютого, бойовики на Донбасі 22 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

Нагадаємо, у вівторок ввечері у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН: Україна порушила питання наступу підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Україна в ООН озвучила бойові втрати на Донбасі з початку року.

Заступниця генсека ООН стурбована загрозою сповзання до нового насильства на Донбасі.

Зазначимо, що голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія коментуючи бої на Донбасі, заявив, що «немає достовірної інформації, хто саме і з якого боку наступав».

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.