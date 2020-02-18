СБУ розпочала досудове розслідування за фактом обстрілів українських позицій



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Слідчі спецслужби встановили, що близько шостої ранку окупанти почали обстріл із забороненого Мінськими угодами великокаліберного озброєння позицій підрозділів ООС у районі населених пунктів на Луганщині

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Слідчі спецслужби встановили, що близько шостої години ранку окупанти почали обстріл із забороненого Мінськими угодами великокаліберного озброєння позицій підрозділів операції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Оріхове, Новотошківське, Кримське, Хутір Вільний Луганської області.

Бойовики також здійснили спробу прориву через лінію розмежування. Внаслідок обстрілу незаконних збройних формувань один український військовий загинув, п’ятеро бійців зазнали поранень. Всі обставини події наразі встановлюються слідством.

Кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України розслідується під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.