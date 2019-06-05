ЗНО в магістратуру будуть здавати 65 тисяч вступників



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Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати

65 414 вступників цього року складатимуть «ЗНО в магістратуру» – усі вони зареєструвалися на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Про це 5 червня повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.

«Найбільше вступників обрали англійську мову – майже 63 тисячі. На другій сходинці німецька – понад 2 тис, далі – французька (403) та іспанська (84). Найбільше абітурієнтів складатимуть тестування в Києві – майже 17,5 тис осіб», - заявили в міністерстві.

Зазначається, що 16 277 осіб з усіх також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування з права та правничих компетентностей.

Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати. Загалом реєстрацію проводили 284 заклади вищої освіти.

Найчастіше вступники обирали для реєстрації:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2317 заяв); Національний університет "Львівська політехніка" (2051 заява); Київський національний торговельно-економічний університет (1873 заяв); Львівський національний університет імені Івана Франка (1626 заяв); Національний університет "Одеська юридична академія" (1591 заява); Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (1502 заяви).

Інші заклади отримали менше півтори тисячі заяв.

Нагадаємо, 4 червня понад 230 тисяч осіб складали ЗНО з історії України.