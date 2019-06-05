ЗНО в магістратуру будуть здавати 65 тисяч вступників
Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати
65 414 вступників цього року складатимуть «ЗНО в магістратуру» – усі вони зареєструвалися на єдиний вступний іспит з іноземної мови.
Про це 5 червня повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.
«Найбільше вступників обрали англійську мову – майже 63 тисячі. На другій сходинці німецька – понад 2 тис, далі – французька (403) та іспанська (84). Найбільше абітурієнтів складатимуть тестування в Києві – майже 17,5 тис осіб», - заявили в міністерстві.
Зазначається, що 16 277 осіб з усіх також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування з права та правничих компетентностей.
Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати. Загалом реєстрацію проводили 284 заклади вищої освіти.
Найчастіше вступники обирали для реєстрації:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2317 заяв);
- Національний університет "Львівська політехніка" (2051 заява);
- Київський національний торговельно-економічний університет (1873 заяв);
- Львівський національний університет імені Івана Франка (1626 заяв);
- Національний університет "Одеська юридична академія" (1591 заява);
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (1502 заяви).
Інші заклади отримали менше півтори тисячі заяв.
Нагадаємо, 4 червня понад 230 тисяч осіб складали ЗНО з історії України.