  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗНО в магістратуру будуть здавати 65 тисяч вступників

    • Розсилка
    ЗНО в магістратуру будуть здавати 65 тисяч вступників

    Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати

    65 414 вступників цього року складатимуть «ЗНО в магістратуру» – усі вони зареєструвалися на єдиний вступний іспит з іноземної мови.

    Про це 5 червня повідомляє пресслужба Міністерства освіти України.

    «Найбільше вступників обрали англійську мову – майже 63 тисячі. На другій сходинці німецька – понад 2 тис, далі – французька (403) та іспанська (84). Найбільше абітурієнтів складатимуть тестування в Києві – майже 17,5 тис осіб», - заявили в міністерстві.

    Зазначається, що 16 277 осіб з усіх також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування з права та правничих компетентностей.

    Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати. Загалом реєстрацію проводили 284 заклади вищої освіти.

    Найчастіше вступники обирали для реєстрації:

    1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2317 заяв);
    2. Національний університет "Львівська політехніка" (2051 заява);
    3. Київський національний торговельно-економічний університет (1873 заяв);
    4. Львівський національний університет імені Івана Франка (1626 заяв);
    5. Національний університет "Одеська юридична академія" (1591 заява);
    6. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (1502 заяви).

    Інші заклади отримали менше півтори тисячі заяв.

    Нагадаємо, 4 червня понад 230 тисяч осіб складали ЗНО з історії України.

    Читайте також
    ЗНО-2019 Міністерство освіти і науки освіта студенти університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ