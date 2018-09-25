Порошенко прибув до Нью-Йорка



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Фото: Укрінформ Президент України Петро Порошенко прибув до Нью-Йорка

Президент України планує завершити візит до США 27 вересня

Президент України Петро Порошенко прибув до Нью-Йорка на чолі офіційної делегації для участі у загальних дебатах високого рівня 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Візит Глави Української держави до США триватиме три дні.

Очікується, що Президент візьме участь у відкритті загальних дебатів на рівні глав держав та урядів у вівторок, 25 вересня. На другу половину дня середи (за місцевим часом) запланований його виступ у сесійній залі Генеральної Асамблеї ООН. Передбачена також участь Петра Порошенка у Саміті миротворчості ООН та інших офіційних заходах в рамках Генасамблеї. У цьому зв'язку очікується, що з українського боку буде вкотре порушена тема щодо необхідності введення миротворчого контингенту ООН на Донбас.

Програмою перебування президента також заплановані його двосторонні зустрічі з керівництвом Європейського Союзу й лідерами зарубіжних країн. Окрему увагу під час візиту приділять поглибленню українсько-американських відносин у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. З цією метою Петро Порошенко проведе зустріч з представниками ділових кіл США. Крім того, він зустрінеться з

Не виключається, що Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в кулуарах Генасамблеї. Зокрема, запланована участь українського лідера у прийнятті від імені глави президента США. Крім того, він планує бути присутнім на робочому обіді високого рівня від імені Генерального секретаря ООН.

Президент України планує завершити візит до США 27 вересня.

Джерело: Укрінформ