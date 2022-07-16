Порошенко на кордоні з Польщею показав британські вантажівки для ЗСУ

Детальний маршрут постачання техніки до України не розголошують, бо росіяни роблять все, щоб зірвати поставки

Детальний маршрут постачання техніки до України не розголошують, бо росіяни роблять все, щоб зірвати поставки

«Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО»

Петро Порошенко у прикордонному з Україною районі Польщі показав британські вантажівки Leyland DAF, які разом з волонтерами купив для ЗСУ.

Повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, продукти харчування та бійців, воду і солярку в бочках. Вивезе тонами все, що необхідне на позиції – від деревини і скоб до мін та снарядів, розповідають досвідчені волонтери.

«Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО», – розповідав Порошенко у Великій Британії перед відправкою машин до України.

«Вже наступного тижня ці вантажівки після технічного обслуговування, яке буде робитися нами, потраплять до бригад, батальйонів Збройних Сил Украіни. Для чого це робиться? Для того, щоб краще бити ворога. Щоб вже наприкінці липня, у серпні забезпечити умови, коли наші Збройні Сили зможуть перейти в контрнаступ, коли ми почнемо викидати ворога із захоплених українських земель. І це будуть важливі кроки до нашої майбутньої перемоги», – наголошує п‘ятий президент.

«Ми вітаємо кожного, хто долучився до нашої справи і допоміг нам сьогодні привезти вже на кордон з Україною перші вантажівки. Перші чотири вже знаходяться на станції технічного обслуговування. Де ми їх дофарбовуємо. Де треба – замінюємо гуму, акумуляторні батареї. Щоб у якісному складі передати їх до лав Збройних Сил. Сьогодні вночі прибули з Великої Британії ще два DAFа», – говорить Порошенко.

П’ятий президент наголошує – детальний маршрут постачання техніки до України не розголошують, бо росіяни роблять все, щоб зірвати поставки.

«Ми ці машини дуже чекали. Чому ми не розповідали про це більш детально, аж допоки їх ми не отримали на кордоні з Україною? Тому що, як правильно повідомляє наша розвідка, зараз за ними полюють росіяни для того, щоб перебити маршрути постачання зброї, техніки до лав Збройних Сил», – зауважує Петро Порошенко.

«Я хочу подякувати зараз кожному з вас, бо ми бачимо – тисячі людей, тисячі українців не залишилися байдужими і додали свою гривню, 10 гривень, 100 гривень для того, щоб ця акція стала можливою. Кожна ваша копійка використовується з подвійною ефективністю. Тому що до кожної вашої гривні наша родина додає свої гривні, і ми можемо купити по найвигіднішій ціні в найкоротші терміни найкраще, що потребують Збройні Сили», – нагадує Порошенко.

Загалом підписані контракти на 42 вантажівки, 28 вже оплачені. Машини проходять технічну підготовку у Великій Британії, у Польщі та в Україні. Волонтери ГО «Справа Громад» наголошують – таких автівок для армії треба багато.

У співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Вчора з Естонії до України відправили також 350 безпілотників Autel, куплених спільно волонтерами та Фондом Порошенка для української армії.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму. «Для того, щоб допомогти українським Збройним силам спільно – ми і ви – робимо цей важливий крок», – говорить Петро Порошенко.

4 липня Петро Порошенко повідомив про те, що партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

ГО «Справа Громад» оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.