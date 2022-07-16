Мати чотирирічної Лізи, яка загинула у Вінниці, емоційно звернулася до світу (відео)

У жінки важкі травми легень та печінки, а в трахеї був осколок

Мама чотирирічної Лізи, яка загинула внаслідок ракетного удару по Вінниці, поспілкувалась з італійськими журналістами. Жінка просить світ захистити Україну, бо Путін не зупиниться і знищуватиме далі Україну.

Лежачи на лікарняному ліжку, Ірина показала фото загиблої доньки на телефоні та гірко розплакалась. Ірина у розпачі наголосила, що світ просто дивиться, як Україну вбивають. Вона наголосила, що багато разів українці просили допомоги, аби закрити небо.

«Скільки разів ми просили закрити небо. А світ просто дивиться, як Україну вбивають. Вони вбивають наших дітей, солдатів. Світ має захистити від цього тирана, тому що, якщо не ми, він піде далі та зруйнує все»,– додала жінка.

Ірина також розповіла про свої поранення. В неї важкі травми легень та печінки, а в трахеї був осколок. Медики констатували, що стан Ірини – важкий, але спостерігають позитивну динаміку. Жінці зробили операцію. Її вже відключили від апарату штучної вентиляції легень.

Під час повітряної тривоги мама з дитиною йшли на розвиваючі заняття. Також дописувачі у коментарях розмістили відео з маленькою Лізою, яке було знято незадовго до трагедії.

Як повідомлялося, кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 24 загиблих.

Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих і 83 постраждалих, у яких складні поранення та опіки. Серед жертв троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років. Зокрема, під час російської атаки на центр Вінниці загинула Вікторія Рекута і її семирічний син Максим Жарій. Вони приїхали в клініку до Вінниці з села Мала Мочулка. Також загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Оприлюднено відео, зняте з висоти пташиного польоту, з масштабами руйнувань у центрі Вінниці.