Порошенко назвав умови для переговорів з РФ



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За словами президента, переговори з РФ можуть відбуватися тільки за підтримки міжнародної проукраїнської коаліції

Президент України Петро Порошенко переконаний, що питання, що стосуються України, повинні обговорюватися лише за підтримки та участі міжнародних партнерів, оскільки Росія сприймає тільки позиції сили.

Про це заявив Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам.

Порошенко зазначив, що двосторонні переговори між президентами України і РФ можуть стосуватися негайного звільнення українських військових моряків, забезпечення вільного судноплавства в Азовському морі або повернення українських військових кораблів.

«Саме тому ми йдемо в НАТО, бо НАТО - це не коли кожен за себе. НАТО - коли один за всіх і всі за одного. НАТО - це коли 30 країн-членів забезпечують недоторканність кордонів. І це значно посилить», - сказав Порошенко.

«Москва визнає тільки силу. Силу Української держави, силу українського війська, силу світової коаліції», - зазначив Порошенко.

Що стосується того, можливі двосторонні формати переговорів з керівництвом або представниками Росії, Порошенко заявив: «Звичайно, ми суверенна незалежна держава. Але чи буде позиція України слабкіша, якщо ми поїдемо без підтримки наших світових партнерів проукраїнської коаліції? Очевидно, що слабше». При цьому він додав, що «комплексна позиція повинна вирішуватися, коли за нами стоїть велика сила».