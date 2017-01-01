Будуть створені Окружні господарські суди, замість судів у районах також будуть створені окружні суди

Президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію та створення місцевих судів в Україні та закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі в конкурсах на посади суддів. Підписання відбулося у присутності заступника глави Адміністрації президента України Олексія Філатова та голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка,



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Зустріч президента Петра Порошенка із заступником глави АП Олексієм Філатовим і головою Вищою ради правосуддя Ігорем Бенедисюком

Будуть створені Окружні господарські суди, замість судів у районах також будуть створені окружні суди

Президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію та створення місцевих судів в Україні та закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі в конкурсах на посади суддів. Підписання відбулося у присутності заступника глави Адміністрації президента України Олексія Філатова та голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент принагідно подякував Державній судовій адміністрації, Вищій раді правосуддя за активну участь у впровадженні судової реформи.

Філатов зазначив, що в рамках стратегії судової реформи до підписання пропонуються укази щодо реорганізації системи правосуддя, зокрема ліквідації, створення те реорганізації певних судів. Він зауважив, що це стосується як місцевих судів, так і судів апеляційної інстанції.

Філатов повідомив, що будуть створені Окружні господарські суди, замість судів у районах також будуть створені окружні суди. «Це буде уніфікований підхід до всіх судів першої інстанції», - сказав він.

За його словами, також ліквідовуються та створюються певні суди у великих містах з метою організаційної та фінансової оптимізації, для того, щоб забезпечити кращий доступ до правосуддя та більш ефективний розгляд судових справ.

Філатов поінформував, що при підготовці відповідних указів відбулись консультації з Вищою радою правосуддя, яка підтримала ці подання, і документи подаються Державною судовою адміністрацією.

В свою чергу, Бенедисюк зазначив, що ВРП в межах діючої процедури опрацювала та надала консультації щодо проектів відповідних Указів. Він підкреслив, що прийняття такого рішення дасть більш чітку структуру судової системи.

Бенедисюк також наголосив, що відтепер стане можливим і планування розвитку автоматизованої системи для того, щоб дійсно правосуддя було доступним і було відновлено довіру до судової системи.

«Насправді, це є другий етап судової реформи. Першій етап завершено, як я і обіцяв, формуванням нового Верховного Суду, який був створений за допомогою безпрецедентно прозорого конкурсу, завдяки великій роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя та за активної участі громадськості», - підкреслив президент.

«Сьогодні – це другий етап, який має на меті дві абсолютно чіткі позиції: ми маємо наблизити суди і правосуддя до людей. У нас не може бути більше районів без судів і судів без суддів», - наголосив Порошенко.