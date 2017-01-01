Порошенко підписав закон про приєднання України до Пан-Євро-Мед

На сьогодні учасниками Конвенції є 24 договірні сторони, шість з яких вже мають угоди про вільну торгівлю з Україною

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження», схвалений Верховною Радою України 8 листопада 2017 року. Як повідомляє прес-служба президента, приєднання до Конвенції сприятиме спрощенню умов торгівлі та збільшенню



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Петро Порошенко

На сьогодні учасниками Конвенції є 24 договірні сторони, шість з яких вже мають угоди про вільну торгівлю з Україною

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження», схвалений Верховною Радою України 8 листопада 2017 року.

Як повідомляє прес-служба президента, приєднання до Конвенції сприятиме спрощенню умов торгівлі та збільшенню використання експортного потенціалу України, посилить торговельні зв'язки та економічну інтеграцію з Євросоюзом.

«Можливість приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі – Конвенція) передбачена положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Процес приєднання до неї було розпочато у 2016 році», - йдеться у повідомленні.

Конвенція встановлює ідентичні положення про походження товарів, якими торгують держави згідно із укладеними угодами про вільну торгівлю та передбачає можливість діагональної кумуляції, тобто дає можливість її країнам-учасникам використовувати сировину та комплектуючі одна одної, а не тільки національні при збереженні преференційних умов торгівлі.

На сьогодні учасниками Конвенції є 24 договірні сторони, шість з яких вже мають угоди про вільну торгівлю з Україною (ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Македонія, Молдова, Грузія). Ще з двома державами – сторонами Конвенції тривають переговори про вільну торгівлю, а саме з Туреччиною та Ізраїлем.

Наступним кроком для повноцінного використання переваг Конвенції є внесення змін до відповідних чинних угод про вільну торгівлю у частині заміни протоколів правил походження товарів.

До слова, сьогодні Порошенко звільнив кіноіндустрію на п’ять років від ПДВ.