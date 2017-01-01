Порошенко підвищив Матіоса у званні
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Анатолій Матіос
Головному військовому прокурору присвоєно військове звання генерал-полковника юстиції
Президент Петро Порошенко присвоїв головному військовому прокурору - заступнику генпрокурора України Анатолію Матіосу військове звання генерал-полковника юстиції.Відповідний указ №395 / 2017 від 1 грудня опубліковано на офіційному сайті глави держави.
«Присвоїти військове звання генерал-полковника юстиції генерал-лейтенанту юстиції Матіосу Анатолію Васильовичу - заступнику Генерального прокурора України - головному військовому прокурору», - йдеться в тексті указу.
Як повідомлялося, Матіос призначений заступником генпрокурора - головним військовим прокурором України на початку серпня 2014 року.