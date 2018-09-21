Україна повідомила Росію про розрив дружби



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Росію повідомили про непродовження договору про дружбу і співпрацю

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії повідомлення про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«МЗС передало формальну ноту Російській Федерації щодо непродовження договору про дружбу, співробітництво і партнерство», - сказав Клімкін.

Указ президента України Петра Порошенка про початок процедури щодо припинення дії «Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» набрав чинності 20 вересня.

Як відомо, договір про дружбу між Україною та РФ було підписано 31 травня 1997 року терміном на 10 років (з подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Він набув чинності 1 квітня 1999 року.

Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

Згідно з договором, між Україною і Російською Федерацією закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці іншої сторони.





Джерело: Укрінформ