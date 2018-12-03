Порошенко пояснив, чому військові кораблі направили у Керченську протоку



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У відповідь на дії Росії він змушений був задіяти превентивні заходи й увести воєнний стан в 10 областях країни

Переправа кораблів суходолом означала б віддати протоку росіянам і визнати російську окупацію, - президент

Українські військові кораблі були направлені морем з Одеси в Маріуполь через Керченську протоку, оскільки переправа їх суходолом означала б віддати протоку росіянам і визнати російську окупацію. Про це заявив президент України Петро Порошенко.

«І хтось каже, що ми мали використовувати інші шляхи, переправляти суходолом військові кораблі, що це означає, шановні політикани? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації?» - зазначив Глава держави.

За його словами, у відповідь на дії Росії він змушений був задіяти превентивні заходи й увести воєнний стан в 10 областях країни.

При цьому він додав, що воєнний стан ніяким чином не обмежує права громадян.

«Він уводиться лише для розширення можливостей Збройних сил і всього сектору оборони і безпеки, включно з Нацгвардією, щоб протидіяти загрозам, що наростають», - додав президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що президент Росії Володимир Путін досі не відповів на його запит на телефонну розмову щодо нападу на українські кораблі в Азовському морі.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.