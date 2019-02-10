Порошенко привітав полонених моряків-курсантів з отриманням звання лейтенантів



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Порошенко: нашим хлопцям хочу сказати одне - не здаватися

Голова держави впевнений, що Головаша і Костишин обов’язково стануть командирами катерів

Президент України Петро Порошенко привітав моряків-курсантів Богдана Головаша та Владислава Костишина, полонених Росією, із отриманням звання «лейтенант» та військово-морських кортиків. Про це він написав у Facebook.

«Найтепліші вітання 26 курсантам випускного курсу Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» з отриманням звання «лейтенант» та військово-морських кортиків. Серед випускників - захоплені в полон РФ курсанти Богдан Головаш та Владислав Костишин. Їхні лейтенантські погони та кортики чекають на них вдома. А нашим хлопцям хочу сказати одне - не здаватися! Ми боремося за повернення усіх наших 24 моряків додому», - йдеться у повідомленні.

Голова держави впевнений, що Головаша і Костишин обов’язково стануть командирами катерів і примножуватимуть українські бойові традиції.

Нагадаємо, двом морякам, які знаходяться в російському полоні, було присвоєно звання лейтенант.

Владислав Костишин та Богдан Головаш отримали офіцерські погони заочно, а кортики командування ВМС передало їх рідним і близьким, які були присутні на церемонії.