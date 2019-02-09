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    Двом морякам, які знаходяться в російському полоні, присвоєно звання лейтенант

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    Двом морякам, які знаходяться в російському полоні, присвоєно звання лейтенант

    Українські моряки заочно присвоєно офіцерське звання

    Двадцять шість випускників Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія» в суботу, 9 лютого, отримали погони лейтенантів.

    Вони призначені на перші командні посади.

    Новоспеченим лейтенантам також вручили офіцерські кортики.

    На урочистому заході окремо згадали і двох одеських курсантів - Владислава Костишина та Богдана Головаша, які в даний час знаходяться в російському полоні. Вони також отримали офіцерські погони - заочно, а кортики командування ВМС передало їх рідним і близьким, які були присутні на церемонії.

    За словами присутнього на церемонії Командувача ВМС України, адмірала Ігор Воронченко, після повернення з полону В.Костішін і Б.Головаш стануть командирами бойових кораблів.

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    Двом морякам, які знаходяться в російському полоні, присвоєно звання лейтенант
    Двом морякам, які знаходяться в російському полоні, присвоєно звання лейтенант
    Двом морякам, які знаходяться в російському полоні, присвоєно звання лейтенант
    Двом морякам, які знаходяться в російському полоні, присвоєно звання лейтенант

    «Щоб отримати необхідну морську практику, вони проходили військове стажування на захоплених катерах, адже після випуску їх планували призначити на посади на катери даного типу», - розповів І.Воронченко.

    Традиційно відбувся урочистий ритуал випуску, який включав прощання з Бойовим прапором навчального закладу, читання клятви кодексу честі офіцера, проходження урочистим маршем і колективне фотографування. Також випускники під час заходу підняли таблички з написом «Свободу полоненим війни».

    «Я завжди підкреслював, що військовослужбовці ВМС, разом з курсантами Академії ВМС імені Нахімова, а серед сьогоднішніх випускників є і ті, хто в 2014 році був курсантам I-го курсу цієї академії в Криму - це ядро, навколо якого формуються сучасні українські ВМС. вони є зразком відданості військовій присязі і своїй державі», - додав на закінчення адмірал І.Воронченко.

    Джерело: Трасса Е-95

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