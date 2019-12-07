  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вакарчук закликав не політизувати «нормандський саміт»

    • Розсилка
    Вакарчук закликав не політизувати «нормандський саміт»

    Вакарчук запевнив у підтримці президента України Володимира Зеленського

    Лідер партії «Голос», народний депутат від однойменної фракції Святослав Вакарчук закликав не політизувати процес Нормандії і запевнив у підтримці президента України Володимира Зеленського.

    Про це він сказав в ефірі «Свободи слова» Савіка Шустера.

    «На зустрічі в Парижі навпроти президента Зеленського буде сидіти троє людей. Двоє з них — це партнери, які будуть підтримувати прагнення України до миру, але матимуть власний політичний порядок денний. І один — представник країни, яка захопила частину нашої території і намір якої — ворожий: ослабити максимально українські позиції. Тобто там буде один ворог і два партнери України. Але там не буде жодного друга. Єдиним другом президента Зеленського на цих переговорах буде народ України», — сказав він.

    За його словами, сьогодні наше завдання не політизувати процес Нормандії, а «ще раз сказати президенту, що ми підтримуємо його бажання відстояти мир на українських умовах».

    «Я в цьому готовий стояти поруч з ним. І весь український народ готовий стояти поруч з ним», — сказав Вакарчук.

    За його словами, народ України зрозуміє тільки ту позицію, яка дійсно відповідатиме інтересам України.

    Він підкреслив, що в першу чергу необхідно припинити стрілянину, потім обмінятися заручниками, і тільки після цього — «початок розмов про будь-які політичні пункти».

    «Усе інше — пастка для України, з якої буде дуже складно вийти. І ось це змусить людей виходити вже на протест», — підсумував політик.

    Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

    Читати більше:

    Німеччина депутат партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ