Вакарчук закликав не політизувати «нормандський саміт»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вакарчук запевнив у підтримці президента України Володимира Зеленського

Лідер партії «Голос», народний депутат від однойменної фракції Святослав Вакарчук закликав не політизувати процес Нормандії і запевнив у підтримці президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав в ефірі «Свободи слова» Савіка Шустера.

«На зустрічі в Парижі навпроти президента Зеленського буде сидіти троє людей. Двоє з них — це партнери, які будуть підтримувати прагнення України до миру, але матимуть власний політичний порядок денний. І один — представник країни, яка захопила частину нашої території і намір якої — ворожий: ослабити максимально українські позиції. Тобто там буде один ворог і два партнери України. Але там не буде жодного друга. Єдиним другом президента Зеленського на цих переговорах буде народ України», — сказав він.

За його словами, сьогодні наше завдання не політизувати процес Нормандії, а «ще раз сказати президенту, що ми підтримуємо його бажання відстояти мир на українських умовах».

«Я в цьому готовий стояти поруч з ним. І весь український народ готовий стояти поруч з ним», — сказав Вакарчук.

За його словами, народ України зрозуміє тільки ту позицію, яка дійсно відповідатиме інтересам України.

Він підкреслив, що в першу чергу необхідно припинити стрілянину, потім обмінятися заручниками, і тільки після цього — «початок розмов про будь-які політичні пункти».

«Усе інше — пастка для України, з якої буде дуже складно вийти. І ось це змусить людей виходити вже на протест», — підсумував політик.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

Читати більше: