Разумков збирав закриту зустріч лідерів фракцій для обговорення нормандського саміту



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На зустрічі також був присутній помічник президента Андрій Єрмак

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков збирав лідерів парламентських фракцій для обговорення майбутньої нормандської зустрічі.

Про це розповів в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера», голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

На зустрічі також був присутній помічник президента Андрій Єрмак, який відповідає за міжнародний напрямок в команді Зеленського.

«В кабінеті Голови Верховної Ради України був збір всіх голів фракцій, з паном Єрмаком, який є одним з основних помічників по міжнародних переговорах. І чітко обговорили, без камер, кожне питання-відповідь, яка наша стратегія, які є сценарії, які є ризики, чого ми боїмось, які є червоні лінії. Але не на камери. Бо як сказав наш президент, не все можна сказати на камери перед переговорами», - сказав спікер.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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