Зеленський кличе переселенців за «стіл переговорів» у Мінську



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Зеленський вважає, що у переговорах в Мінську мають брати участь ті, хто був змушений виїхати з окупованого Донбасу

Президент Володимир Зеленський переконаний, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають відбуватися після роззброєння незаконних формувань та за наявності контролю України над кордоном.

Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Зеленський нагадав, що в Тристоронній контактній групі присутні представники України, Росії, ОБСЄ та тимчасово окупованих територій Донбасу.

«Напряму президент з ними не розмовляє і не розмовлятиме. Це зрозуміло», – сказав він.

Водночас глава держави наголосив, що багато мешканців Донбасу, які перетинають КПВВ, хочуть припинення війни та відчувають себе українцями.

«З цими людьми ми повинні обов’язково розмовляти. Я гадаю, що у Тристоронній контактній групі в нас повинні бути представники Донбасу, які переїхали у Київ, в інші міста. Вони кажуть: розмовляйте з мешканцями окупованих територій, ви не знаєте, що їм потрібно. Давайте розмовляти з усіма: хай мешканці, які переїхали, приїдуть до Мінська, сядуть за стіл і скажуть, чому вони переїхали, і що відбулося», – сказав президент.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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