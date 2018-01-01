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    Порошенко уповноважив Данилюка змінити угоду з Європейським інвестиційним банком

    Порошенко уповноважив Данилюка на підписання листа про внесення змін №1 до Фінансової угоди з ЄІБ
    Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра фінансів України Олександра Данилюка змінити фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо реабілітації гідроелектростанцій. Про це свідчить відповідне розпорядження Порошенка №12/2018-рп, розміщене на сайті глави держави. «Уповноважити міністра фінансів України Данилюка
    • Вчора, 22:59
    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко</span>
    Петро Порошенко

    Порошенко уповноважив Данилюка на підписання листа про внесення змін №1 до Фінансової угоди з ЄІБ

    Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра фінансів України Олександра Данилюка змінити фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо реабілітації гідроелектростанцій.

    Про це свідчить відповідне розпорядження Порошенка №12/2018-рп, розміщене на сайті глави держави.

    «Уповноважити міністра фінансів України Данилюка Олександра Олександровича на підписання листа про внесення змін №1 до Фінансової угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським інвестиційним банком», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у грудні минулого року Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», ухвалений Верховною Радою 8 листопада 2017 року. Фінугода підписана 19 грудня 2016 року, згідно з розпорядженням президента від 18 грудня 2016 року №297/2016-рп.

    Петро Порошенко освіта закон фінанси
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