Порошенко уповноважив Данилюка змінити угоду з Європейським інвестиційним банком

Порошенко уповноважив Данилюка на підписання листа про внесення змін №1 до Фінансової угоди з ЄІБ

Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра фінансів України Олександра Данилюка змінити фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо реабілітації гідроелектростанцій. Про це свідчить відповідне розпорядження Порошенка №12/2018-рп, розміщене на сайті глави держави. «Уповноважити міністра фінансів України Данилюка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Порошенко уповноважив Данилюка на підписання листа про внесення змін №1 до Фінансової угоди з ЄІБ

Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра фінансів України Олександра Данилюка змінити фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком щодо реабілітації гідроелектростанцій.

Про це свідчить відповідне розпорядження Порошенка №12/2018-рп, розміщене на сайті глави держави.

«Уповноважити міністра фінансів України Данилюка Олександра Олександровича на підписання листа про внесення змін №1 до Фінансової угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським інвестиційним банком», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у грудні минулого року Порошенко підписав закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», ухвалений Верховною Радою 8 листопада 2017 року. Фінугода підписана 19 грудня 2016 року, згідно з розпорядженням президента від 18 грудня 2016 року №297/2016-рп.