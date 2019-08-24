Порошенко вибачився перед військовими через відсутність параду



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Петро Порошенко звернувся до українських воїнів

На думку експрезидента, у 2020 року необхідно обов'язково провести парад на День Незалежності

П'ятий президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів до Дня Незалежності звернувся до українських воїнів та вибачився за відсутність військового параду.

Про це повідомляє телеканал «Прямий».

«Окрема подяка українським воїнам, нашим захисникам. Вибачте! Ще раз підкреслюю, це ж не наша вина. Вибачте, що без параду! Це помилка. Я твердо переконаний, що події сьогоднішнього дня яскраво довели, що цю помилку треба виправляти наступного року. Альтернативи немає», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.