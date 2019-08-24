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    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів

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    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів

    Очолюють ходу близькі і родичі загиблих на Донбасі, потім йдуть ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовці

    В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик проходить альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів. Після цього частина учасників підуть на Михайлівську площу на молебен за Україну, передає кореспондент «Главкома».

    Розпочався захід об 11:30.

    Очолюють ходу близькі і родичі загиблих на Донбасі, потім йдуть ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовці. Організатори оцінюють кількість учасників у 10 тис. людей.

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    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів
    На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів

    Організатори Маршу анонсували умови участі в акції: відсутність будь-якої символіки, окрім державної, відсутність алкоголю та наявність гарного настрою.

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