На Хрещатику проходить альтернативний Марш ветеранів



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Очолюють ходу близькі і родичі загиблих на Донбасі, потім йдуть ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовці

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик проходить альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів. Після цього частина учасників підуть на Михайлівську площу на молебен за Україну, передає кореспондент «Главкома».

Розпочався захід об 11:30.

Очолюють ходу близькі і родичі загиблих на Донбасі, потім йдуть ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовці. Організатори оцінюють кількість учасників у 10 тис. людей.

Організатори Маршу анонсували умови участі в акції: відсутність будь-якої символіки, окрім державної, відсутність алкоголю та наявність гарного настрою.