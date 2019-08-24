У Михайлівському соборі Епіфаній провів молебен за Україну



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Фото Укрінформ

Нехай Боже благословіння перебуває і надалі з нашою державою, - митрополит

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Нехай Боже благословіння перебуває і надалі з нашою державою, з нашою церквою, а ми, як добрі працівники у винограднику, будемо і надалі трудитися і пожинати плоди цієї доброї діяльності», - зазначив митрополит Епіфаній.

Після молебню запланована заупокійна літургія біля Стіни Пам’яті перед Михайлівським Золотоверхим монастирем за душами загиблих за Незалежність України.

Крім того, сьогодні уранці в Софії Київській відбулося міжконфесійне богослужіння за Україну, яке здійснювали лідери провідних українських церков та релігійних організацій. На молебні були присутні п’ятий президент Петро Порошенко разом з дружиною, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, міністр культури Євген Нищук, народний депутат Артур Герасимов, колишній заступник глави АП Ростислав Павленко.