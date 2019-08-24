П’ятеро президентів України сфотографувалися разом на День Незалежності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президенти під час святкування Дня Незалежності України, 24 серпня Фото: Соня Кошкіна

Фото було зроблене під час прийому у Маріїнському палаці

П'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

Фото опублікувало видання «Лівий берег».

На фото опинилися президенти: Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), Віктор Ющенко (2005-2010), Петро Порошенко (2014-2019) і чинний глава держави Володимир Зеленський.

До слова, Порошенко не прийшов на Ходу гідності - офіційний захід до Дня Незалежності, який відбувся в суботу вранці на Майдані.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.