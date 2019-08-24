П’ятеро президентів України сфотографувалися разом на День Незалежності
Фото було зроблене під час прийому у Маріїнському палаці
П'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.
Фото опублікувало видання «Лівий берег».
На фото опинилися президенти: Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), Віктор Ющенко (2005-2010), Петро Порошенко (2014-2019) і чинний глава держави Володимир Зеленський.
До слова, Порошенко не прийшов на Ходу гідності - офіційний захід до Дня Незалежності, який відбувся в суботу вранці на Майдані.
Як відомо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.
В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.
У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.