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    П’ятеро президентів України сфотографувалися разом на День Незалежності

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    Президенти під час святкування Дня Незалежності України, 24 серпня - П’ятеро президентів України сфотографувалися разом на День Незалежності
    Президенти під час святкування Дня Незалежності України, 24 серпня
    Фото: Соня Кошкіна

    Фото було зроблене під час прийому у Маріїнському палаці

    П'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

    Фото опублікувало видання «Лівий берег».

    На фото опинилися президенти: Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005), Віктор Ющенко (2005-2010), Петро Порошенко (2014-2019) і чинний глава держави Володимир Зеленський.

    До слова, Порошенко не прийшов на Ходу гідності - офіційний захід до Дня Незалежності, який відбувся в суботу вранці на Майдані.

    Як відомо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

    В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

    У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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