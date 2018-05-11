Порошенко вирішив поговорити з президентом Словенії «віч-на-віч»

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Фото: прес-служба президента України

Після зустрічі відбудуться українсько-словенські переговори під головуванням президентів

Президент України Петро Порошенко та президент Республіки Словенія Борут Пахор у п’ятницю, 11 травня, після офіційної церемонії зустрічі проводять зустріч «віч-на-віч».

Про це повідомляє прес-служби глави української держави.

Зазначається, що лідери обох держав обговорять спільні зусилля з метою протистояння агресії Росії та обміняються думками з широкого спектру актуальних питань двостороннього та міжнародного співробітництва, у тому числі в контексті подальшої підтримки Словенією європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Після зустрічі відбудуться українсько-словенські переговори під головуванням президентів.

За результатами переговорів заплановано підписання низки двосторонніх українсько-словенських документів.

Нагадаємо, візит Борута Пахора в Україну є першим після його переобрання президентом Словенії у листопаді 2017 року.