  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко вирішив поговорити з президентом Словенії «віч-на-віч»

    • Сьогодні, 12:30
    • Розсилка
    Фото: прес-служба президента України

    Після зустрічі відбудуться українсько-словенські переговори під головуванням президентів

    Президент України Петро Порошенко та президент Республіки Словенія Борут Пахор у п’ятницю, 11 травня, після офіційної церемонії зустрічі проводять зустріч «віч-на-віч».

    Про це повідомляє прес-служби глави української держави.

    Зазначається, що лідери обох держав обговорять спільні зусилля з метою протистояння агресії Росії та обміняються думками з широкого спектру актуальних питань двостороннього та міжнародного співробітництва, у тому числі в контексті подальшої підтримки Словенією європейської та євроатлантичної інтеграції України.

    Після зустрічі відбудуться українсько-словенські переговори під головуванням президентів.

    За результатами переговорів заплановано підписання низки двосторонніх українсько-словенських документів.

    Нагадаємо, візит Борута Пахора в Україну є першим після його переобрання президентом Словенії у листопаді 2017 року.

    Петро Порошенко Україна Словенія президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ