Порошенко вирішив поговорити з президентом Словенії «віч-на-віч»
- Сьогодні, 12:30
-
Розсилка
Після зустрічі відбудуться українсько-словенські переговори під головуванням президентів
Президент України Петро Порошенко та президент Республіки Словенія Борут Пахор у п’ятницю, 11 травня, після офіційної церемонії зустрічі проводять зустріч «віч-на-віч».
Про це повідомляє прес-служби глави української держави.
Зазначається, що лідери обох держав обговорять спільні зусилля з метою протистояння агресії Росії та обміняються думками з широкого спектру актуальних питань двостороннього та міжнародного співробітництва, у тому числі в контексті подальшої підтримки Словенією європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Після зустрічі відбудуться українсько-словенські переговори під головуванням президентів.
За результатами переговорів заплановано підписання низки двосторонніх українсько-словенських документів.
Нагадаємо, візит Борута Пахора в Україну є першим після його переобрання президентом Словенії у листопаді 2017 року.