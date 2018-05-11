Порошенко зустрінеться з президентом Словенії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За результатами зустрічі планується підписання низки двосторонніх документів

У п’ятницю, 11 травня, президент України Петро Порошенко проведе зустріч із президентом Словенії Борутом Пахором, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України.

Зазначається, що лідери обох держав обговорять спільні зусилля з метою протистояння агресії Росії та обміняються думками з широкого спектру актуальних питань двостороннього та міжнародного співробітництва, у тому числі в контексті подальшої підтримки Словенією європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За результатами зустрічі планується підписання низки двосторонніх документів.

«Візит Борута Пахора стане його першим візитом в Україну після переобрання президентом Словенії у листопаді 2017 року», - повідомили в АП.

Нагадаємо, під час візиту у Німеччину 9-10 травня президент Петро Порошенко обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.