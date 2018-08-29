Порошенко задекларував чергові мільйони від власного інвестфонду



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Президент України Петро Порошенко

Глава держави вніс зміни до майнового стану

Президент України Петро Порошенко задекларував 31,77 млн грн дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Про це «Главкому» стало відомо зі змін до майнового стану декларанта, які з’явилися 28 серпня.

Зокрема, загальну суму отриманих дивідендів він вказав в е-декларації чотирма позиціями: 18,47 млн грн, 6,8 млн грн, 6 млн грн і 500 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 27 липня Порошенко задекларував 30 млн грн дивідендів від свого інвестиційного фонду. 20 серпня керівник країни вказав іще 14,74 млн грн дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Згідно з щорічною е-декларацією, Петро Порошенко є власником інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал», який створено у червні 2005 року.

Як відомо, інвестиційний фонд володіє понад 30 активами, серед яких ТОВ «Пісківський завод скловиробів», ТОВ «Телерадіокомпанія ТРТ-ТБ», ТОВ «Асоціація крахмалопродукт».

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко щомісяця декларує 1 млн грн процентів з депозитів.