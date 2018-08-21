Плюс ще 15 млн. Порошенко вп'яте за місяць вніс зміни у свою декларацію



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Президент України Петро Порошенко

Глава держави задекларував дивідендів на мільйони гривень

Протягом липня-серпня Президент України Петро Порошенко п'ять разів зробив зміни у своєму майновому стані у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Найбільші суми доходів глава держави одержав від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», власником якого він записаний. Так, 27 липня він задекларував 30 млн грн дивідендів від свого інвестиційного фонду.

20 серпня Порошенко вказав іще 14,74 млн грн дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Крім цього, на початку серпня керівник країни відобразив в е-декларації 1,29 млн грн, нарахованих відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку. Ще 1 млн грн доходів, нарахованих відсотків від вкладів, були вказані в е-декларації на початку липня.

Також у липні глава держави отримав 777 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна від громадянки Марії Силкиної.

Згідно з щорічною е-декларацією, Петро Порошенко є власником інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал», який створено у червні 2005 року.

Як відомо, інвестиційний фонд володіє понад 30 активами, серед яких ТОВ «Пісківський завод скловиробів», ТОВ «Телерадіокомпанія ТРТ-ТБ», ТОВ «Асоціація крахмалопродукт».

Як повідомляв «Главком», президент Петро Порошенко щомісяця декларує 1 млн грн процентів з депозитів.