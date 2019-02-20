Порошенко закликав ООН позбавити Росію права вето



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Президент Петро Порошенко виступив на Генасамблеї ООН, 20 лютого 2019 року

Президент України нагадав ООН про Будапештський меморандум

Збройною агресією проти України Росія порушила Статут ООН, який доручає членам Ради Безпеки підтримувати міжнародний мир і безпеку у світі. Можливо, тепер саме час позбавити її права вето, принаймні, щодо питання російської агресії проти України. Таку пропозицію висловив президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

«Україна - миролюбна нація без планів експансії або територіальних претензій. Ми не зазіхнули на жоден сантиметр суверенітету і територіальної цілісності Росії. Максимальна повага до Статуту ООН і до Гельсінських принципів ОБСЄ була основою нашої зовнішньої політики з моменту здобуття незалежності», - сказав президент.

Він також звернув увагу на події грудня 1994 року в Будапешті, коли Україна відмовилася від третього в світі арсеналу ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

«У 2014 році у відповідь на нашу добру волю одна із підписантів Будапештського Меморандуму - Російська Федерація - встромила нам ніж у спину», - зазначив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що, вдавшись до військової агресії проти України, Росія порушила всі можливі норми та принципи міжнародного права, включаючи Статут ООН, який доручає членам Ради Безпеки підтримувати міжнародний мир і безпеку у світі.

«Що ж може зробити міжнародна спільнота щодо Росії? Наприклад, у 1939 році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги Націй - правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити Росію на місце: почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України? Що ще ми могли зробити для того, щоб принести мир в Україну і знайти тривале рішення у протидії російській агресії?» - наголосив Порошенко.

Як відомо, президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 лютого, в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Крім того, президент просить генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

Також Петро Порошенко заявив з трибуни Генасамблеї ООН, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.