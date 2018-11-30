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    Порошенко закликав українців молитися за захоплених Росією моряків

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    Порошенко закликав українців молитися за захоплених Росією моряків
    Фото: прес-служба президента України

    Президент заявив, що українські моряки – «справжні українські герої»

    Президент Петро Порошенко закликав усіх українців молитися за захоплених росіянами в полон українських моряків та усіх полонених і ув’язнених в російських в’язницях.

    Про це глава держави сказав під  час робочої поїздки на Хмельниччину, де він відвідав храм «Всіх Святих землі Української» УПЦ КП і взяв участь у молитві з військовими капеланами та жителями Хмельницького.

    «Ви знаєте, що 25 листопада 23 українських героя потрапили в полон до країни-агресора. Українці зараз перебувають в полоні і в окупованому Криму, і в підвалах окупованого Донецька і Луганська як політичні в’язні в московських в’язницях. У мене прохання – моліться за них. Вони потребують і допомоги, і підтримки. Вони справжні українські герої», - заявив президент, якого цитує його прес-служба.

    Порошенко наголосив, що він як президент і вся українська влада «буде робити все можливе, щоб звільнити моряків».

    «Ми підняли увесь світ зараз для того, щоб повернути їх додому», - підкреслив президент.  

    Нагадаємо, член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва 30 листопада повідомила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

    Раніше повідомлялося, що за інформацією архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, були відправлені до Москви. 

    Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

     Читайте також: Адвокат Семедляєв: Полоненим морякам загрожує до 6 років позбавлення волі
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