Окупанти переправили до Москви усіх полонених українських моряків



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Надійшло офіційне підтвердження від УФСБ, що всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, відправлені до Москви

За інформацією архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, були відправлені до Москви. Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважений з прав людини Людмила Денісова.

«Отримала інформацію від архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента. Він щойно вийшов з офісу так званого уповноваженого з прав людини у Криму Людмили Лубіної. Їй вже надійшло офіційне підтвердження від УФСБ, що всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, відправлені до Москви», - написала вона.

Раніше глава МЗС Павло Клімкін повідомив, частину захоплених моряків хочуть перевести з Керчі в «Лефортово».

Україна направила до Гааги документи щодо захоплення Росією кораблів

Під час наради у президента керівники силових відомств обговорили ситуацію, що склалася у Керченській протоці, коли 25 листопада російські військові захопили три українських кораблі та взяли у полон наших моряків.

«Чітке повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку було передано своєчасно», - повідомив Порошенко.

Також президент наказав доповісти про виконання доручення підтримати родини наших полонених моряків.

Зазначимо, що раніше Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ.

У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

У Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде. Також у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.