Порошенко запевнив президента Європейської народної партії, що його політсила продовжить курс реформ в Україні



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Петро Порошенко і Джозеф Доля провели зустріч 21 листопадка

П'ятий президент наголосив, що керівництву ЄС необхідно продовжувати жорстку санкційну політику щодо Росії

Команда «Європейської солідарності» продовжить відстоювати курс реформ в Україні задля утвердження демократичних цінностей, верховенства права та реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це і п'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час зустрічі сказав президенту Європейської народної партії Джозефу Долю, повідомляє Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук.

«Сподіваюся, що і нове керівництво Європейського Союзу продовжить незмінну підтримку євроінтеграційних прагнень України, в тому числі сприятиме виконанню нашою державою критеріїв членства у Союзі», - додав Порошенко.

Також він наголосив, що керівництву ЄС необхідно продовжувати жорстку санкційну політику щодо Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у рамках міжнародно визнаних кордонів.

Порошенко подякував Джозефу Долю за плідну розмову та підтримку України і українців.

Також нагадаємо, що Порошенко обговорив з Меркель майбутній Нормандський саміт.

Напередодні Порошенко заявив, що учасники переговорів у Нормандському форматі мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакету Мінських угод і не довіряти словам Путіна.

До слова, напередодні Дональд Туск очолив Європейську народну партію. Туск стане наступником Джозефа Доля, який був очільником партії від 12 листопада 2013 року. Нині ж Дональд Туск обіймає посаду президентом Європейської Ради, його каденція завершується 1 грудня.

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