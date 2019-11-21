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    Порошенко запевнив президента Європейської народної партії, що його політсила продовжить курс реформ в Україні

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    Петро Порошенко і Джозеф Доля провели зустріч 21 листопадка&nbsp; - Порошенко запевнив президента Європейської народної партії, що його політсила продовжить курс реформ в Україні
    Петро Порошенко і Джозеф Доля провели зустріч 21 листопадка 

    П'ятий президент наголосив, що керівництву ЄС необхідно продовжувати жорстку санкційну політику щодо Росії

    Команда «Європейської солідарності» продовжить відстоювати курс реформ в Україні задля утвердження демократичних цінностей, верховенства права та реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

    Про це і п'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час зустрічі сказав президенту Європейської народної партії Джозефу Долю, повідомляє Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук

    «Сподіваюся, що і нове керівництво Європейського Союзу продовжить незмінну підтримку євроінтеграційних прагнень України, в тому числі сприятиме виконанню нашою державою критеріїв членства у Союзі», - додав Порошенко.

    Також він наголосив, що керівництву ЄС необхідно продовжувати жорстку санкційну політику щодо Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у рамках міжнародно визнаних кордонів.

    Порошенко подякував Джозефу Долю за плідну розмову та підтримку України і українців.

    Також нагадаємо, що Порошенко обговорив з Меркель майбутній Нормандський саміт. 

    Напередодні Порошенко заявив, що учасники переговорів у Нормандському форматі мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакету Мінських угод і не довіряти словам Путіна.

    До слова, напередодні Дональд Туск очолив Європейську народну партіюТуск стане наступником Джозефа Доля, який був очільником партії від 12 листопада 2013 року. Нині ж Дональд Туск обіймає посаду президентом Європейської Ради, його каденція завершується 1 грудня.

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