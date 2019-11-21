Туск очолив Європейську народну партію



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Дональда Туска обрали головою Європейської народної партії

Новий лідер ЄНП заявив, що на цій посаді збирається вести активну боротьбу з популізмом

Колишнього голову Європейської Ради Дональда Туска обрали головою Європейської народної партії (ЄНП) під час 24-го з'їзду в Загребі (Хорватія). За нього віддали більшість голосів. Туск був єдиним кандидатом. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед далегатами, новий лідер ЄНП заявив, що на цій посаді збирається вести активну боротьбу з популізмом.

«Я вступаю в боротьбу з популістами... З одного боку знаходяться партії безвідповідального популізму, а з іншого - наша партія, яка несе відповідальність за популярність», - заявив він.

Туск сказав присутнім, що ЄНП «не буде жертвувати такими цінностями, як громадянські свободи, верховенство закону і порядність».

«Той, хто не може прийняти це, де-факто ставить себе за межі нашої родини», - додав він.

Зазначимо, що напередодні Дональд Туск заявив, що Росія є «стратегічною проблемою» Європейського союзу.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.