Порошенко обговорив з Меркель майбутній Нормандський саміт



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Петро Порошенко і Ангела Меркель

Санкції проти Росії, як країни-агресора, мають бути продовжені - наголосив п'ятий президент України

П'ятий президент України і лідер фракції «Європейська Солідарність» провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Важлива розмова з Ангелою Меркель напередодні Нормандського саміту в Парижі. Учергове наголосив, що санкції проти Росії, як країни-агресора, мають бути продовжені до відновлення територіальної цілісності України», - йдеться в повідомленні.

Напередодні Порошенко заявив, що учасники переговорів у Нормандському форматі мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакету Мінських угод і не довіряти словам Путіна.

«Не вірте Путіну. Метою Путіна не є мир. Бо Путін міг би це зробити п’ять, чотири, три, два роки тому, але він не зацікавлений у мирі», – підкреслив Порошенко.

Як відомо,

наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки») запланований на 9 грудня у Парижі.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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