  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко: значна частина демократичних сил можуть опинитись поза парламентом

    • Розсилка
    <span lang="RU">П&rsquo;ятий президент України</span><span>, лідер &laquo;Європейської солідарності&raquo;</span><span lang="RU"> Петро Порошенко&nbsp;</span> - Порошенко: значна частина демократичних сил можуть опинитись поза парламентом
    П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко 
    Фото: twitter.com/poroshenko

    Експрезидент каже, що не лякає, а застерігає…

    П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що його політична партія готова була об’єднуватись з усіма демократичними силами і навіть закликала це зробити.

    «Я прекрасно розумію, що розпорошення демократичних сил точно не грає на користь України. Порушується система стримування і противаг, розпорошуються голоси демократичного табору. І результатом цього можуть бути дуже небезпечні процеси у Верховній Раді», - зазначив він.

    Читайте також

    Відповідаючи на питання, чи може демократичний табір опинитися у меншості, Порошенко зазначив, що значна його частина може взагалі не пройти.

    «Причому наголошую, що я нікого не лякаю. Я говорю про те, що це питання є питанням національної безпеки, і ми повинні чітко розуміти можливі сценарії розвитку подій», - додав політик.

    Він заявив, що є сили, які претендують забрати голоси у «Європейської солідарності». «Вони марнують голоси демократичного табору, голоси українців, які є прихильниками демократичного курсу – це є відповідальність конкретних політиків», - зазначив Порошенко.

    На уточнююче запитання, кого саме він має на увазі, Порошенко відповів: «Подивіться на останні заяви – все буде зрозуміло».

    Зазначимо, що Порошенко назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом «Європейської Солідарності» на дочасних виборах у парламент. «Але п’ятій колоні – не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул – всі вони мають залишитися на маргінесі», - підкреслив п’ятий президент України.

     Відповідаючи на питання «Главкома», чи «Європейська солідарність» - єдина сила, яка зможе протистояти російському реваншу в наступному парламенті, Порошенко  відповів: «Якби я не бачив небезпеки реваншу – я б не мав жодної мотивації очолювати цей політичний процес».

    Читайте повністю інтерв’ю «Петро Порошенко: Нашим головним опонентом на виборах вважаю політичну силу Бойка-Медведчука»
    Читайте також
    Петро Порошенко Європейська солідарність Опозиційний блок партії президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ