Порошенко: значна частина демократичних сил можуть опинитись поза парламентом



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П’ятий президент України , лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко Фото: twitter.com/poroshenko

Експрезидент каже, що не лякає, а застерігає…

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що його політична партія готова була об’єднуватись з усіма демократичними силами і навіть закликала це зробити.

«Я прекрасно розумію, що розпорошення демократичних сил точно не грає на користь України. Порушується система стримування і противаг, розпорошуються голоси демократичного табору. І результатом цього можуть бути дуже небезпечні процеси у Верховній Раді», - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи може демократичний табір опинитися у меншості, Порошенко зазначив, що значна його частина може взагалі не пройти.

«Причому наголошую, що я нікого не лякаю. Я говорю про те, що це питання є питанням національної безпеки, і ми повинні чітко розуміти можливі сценарії розвитку подій», - додав політик.

Він заявив, що є сили, які претендують забрати голоси у «Європейської солідарності». «Вони марнують голоси демократичного табору, голоси українців, які є прихильниками демократичного курсу – це є відповідальність конкретних політиків», - зазначив Порошенко.

На уточнююче запитання, кого саме він має на увазі, Порошенко відповів: «Подивіться на останні заяви – все буде зрозуміло».

Зазначимо, що Порошенко назвав політичну силу Бойка-Медведчука головним опонентом «Європейської Солідарності» на дочасних виборах у парламент. «Але п’ятій колоні – не місце в українській владі: Бойко і Медведчук, Мураєв і Вілкул – всі вони мають залишитися на маргінесі», - підкреслив п’ятий президент України.

Відповідаючи на питання «Главкома», чи «Європейська солідарність» - єдина сила, яка зможе протистояти російському реваншу в наступному парламенті, Порошенко відповів: «Якби я не бачив небезпеки реваншу – я б не мав жодної мотивації очолювати цей політичний процес».