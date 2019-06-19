Порошенко: Я багато чого переосмислив і поставився з повагою до вибору українського народу



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Петро Порошенко у потязі зі Львова до Києва Фото: пресслужба Петра Порошенка

Парламентська кампанія продемонструє, чи усвідомлюють українці усі загрози, вважає Петро Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко розказав в інтерв’ю «Главкому», яке відчуття в нього було, коли вперше прокинувся не в статусі глави держави.

«Це була точно не злість (сміється). Але сказати, що я відчував спокій, я теж не можу. Бо мова ж йде не про крісло. Мова йде про справу, якій я присвятив п’ять років свого життя, велику кількість здоров’я і безсонних ночей. А країна у стані війни з Росією заплатила життями найкращих своїх синів і доньок. І у мене є тривога - щоби ні в якому разі ці жертви не були марними. Ви розумієте, про що я», - сказав Порошенко.

На питання, чи немає у нього кризи кар’єрного росту, Порошенко відповів: «У мене точно немає. Бо для мене влада ніколи не була самоціллю. Це був вибір суспільства і я його прийняв».

Він підкреслив, що багато чого в останні місяці переосмислив і поставився з повагою до вибору українського народу.

Рік тому на зустрічі з журналістами, коли йшли дискусії, чи варто Порошенку балотуватися повторно, він сказав, що ще ніколи не програвав вибори. У зв’язку з цим «Главком» поцікавився, що пішло не так.

«Можна багато говорити про помилки. І про певні комунікаційні недоліки, і про певні кадрові недоліки, можна говорити про елементи гібридної війни з боку Росії, яка в будь-який спосіб домагалася мого програшу... Тим більше, що ви знаєте вислів: «можна виграти бій, але програти війну». Подивимось, наскільки зараз парламентська кампанія продемонструє, чи усвідомлюють це українці. І чи зможемо ми їм це донести з оновленою командою «Європейської солідарності», і я впевнений, найкращим списком серед усіх учасників політичних перегонів», - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).