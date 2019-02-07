Порошенко зустрівся із єпископами Української православної церкви в США



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Митрополит Антоній наголосив на важливості збереження стабільності в Україні Фото: прес-служба глави української держави

Порошенко подякував митрополиту Антонію та архієпископу Даниїлу за їх підтримку і допомогу в процесі творення незалежної Православної української церкви

Президент Петро Порошенко провів зустріч з єпископами Української православної церкви в США (Константинопольського патріархату) - першоієрархом УПЦ в США митрополитом Ієрапольським Антонієм та керуючим Західною єпархією УПЦ в США архієпископом Памфільським Даниїлом.

Про це 7 лютого повідомляє прес-служба глави української держави.

Зазначається, що Порошенко подякував американцям українського походження за духовну та моральну підтримку процесу надання автокефалії Православній церкві України та «особисто подякував митрополиту Антонію та архієпископу Даниїлу за їх підтримку і допомогу в процесі творення незалежної Православної української церкви».

«В свою чергу митрополит Ієрапольський Антоній наголосив на визначальній ролі президента в здобутті незалежності української церкви», - заявили у прес-службі.

Повідомляється, що митрополит Антоній наголосив на важливості збереження стабільності в Україні. «Ми лише на початку дуже складного процесу», - сказав священнослужитель.

Раніше повідомлялося, що відбулася зустріч ієрархів Української православної церкви США та Канади з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм та екзархом Вселенського патріархату в Україні архімандритом Михаїлом (Аніщенком).