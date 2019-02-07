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    Суспільство

    Митрополит Епіфаній зустрівся з ієрархами УПЦ в США та Канаді

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    Митрополит Епіфаній з ієрархами УПЦ в США та Канаді - Митрополит Епіфаній зустрівся з ієрархами УПЦ в США та Канаді
    Митрополит Епіфаній з ієрархами УПЦ в США та Канаді
    Фото: прес-служба Православної церкви України

    Архіпастирі обговорили поточну церковну ситуацію в Україні

    Відбулася зустріч ієрархів Української православної церкви США та Канади з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм та езархомом Вселенського патріархату в Україні архімандритом Михаїлом (Аніщенком).

    Про це повідомляє прес-служба Православної церкви України.

    «Архіпастирі обговорили поточну церковну ситуацію в Україні, накреслили плани на подальший її розвиток у правильному руслі, а також підняли низку важливих питань щодо врегулювання і вдосконалення міжцерковних відносин між Українськими церквами по всьому світу», - йдеться у повідомленні.

    Також священнослужителі поділилися своїми враженнями від нещодавнього урочистого богослужіння у Святій Софії Київській у день інтронізації митрополита Київського.

    Як відзначили у прес-службі, у зустрічі взяли участь: предстоятель УПЦ Канади митрополит Юрій, предстоятель УПЦ в США митрополит Антоній, архієпископ Памфілійський УПЦ в США Даниїл і прот. Тарас Удод – голова президії Консисторії УПЦ Канади.

    Як відомо, 5 лютого у Митрополичому будинку при Соборі Святої Софії Київської відбулося засідання Священного синоду Помісної української православної церкви.

    Під час  засідання було вирішено, що Святіший патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 року перебували у його підпорядкуванні як патріарха Київського і всієї Руси-України.

    Крім того сьогодні Православна церква України затвердила склад першого Синоду – до нього увійшли 12 архієреїв на чолі з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.  

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