Гелетей порадив не переносити Адміністрацію президента в інше місце



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Зеленський під час прес-конференції розповів про плани скоротити адміністрацію президента Фото: Станіслава Груздєва

Як зазначив Гелетей, якщо адміністрація президента буде за межами міста - виникатиме маса питань саме з безпеки

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявив, що ідея лідера президентських виборів Володимира Зеленського про перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової в Києві «не кращий варіант».

Про це він сказав в інтерв’ю Громадському.

Як зазначив Гелетей, якщо це буде нова будівля і за межами міста - виникатиме маса питань саме з безпеки.

«Звичайно, будь-яке рішення, яке ухвалить президент, Управління державної охорони буде виконувати і буде йому забезпечувати безпеку незалежно від того, де це буде. В урядовому кварталі все ж таки він буде більш захищений, ніж в будь-якому іншому новому місці», - сказав Гелетей.

Водночас він наголосив, що це не буде проблемою для Управління державної охорони.

«Хочеться комусь або не хочеться, щойно президент держави вступає на посаду, Управління державної охорони його бере під державну охорону в місцях постійного і тимчасового перебування», - додав Гелетей.

Нагадаємо, переможець виборів президента Володимир Зеленський під час прес-конференції розповів про плани скоротити адміністрацію президента.

На питання журналіста, чи визначився Зеленський з місцем, де він буде жити і працювати, він відповів, що його команда ще не визначилася, але планує скоротити адміністрацію президента.

«Ми не хочемо бути в цій адміністрації. Місце повинно бути відкритим, ми хочемо скоротити адміністрацію президента», - заявив він.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

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