Лагард і Порошенко обговорили ситуацію щодо Приватбанку
-
Розсилка
Очільниця МВФ запевнила у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ
Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 3 травня, провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.
Глава Української держави подякував Лагард за сталу підтримку реформ в Україні. Крістін Лагард у свою чергу відзначила макрофінансову стабільність в Україні та успішне функціонування банківської системи.
Водночас, вона висловила стурбованість ситуацією навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації Приватбанку, що може поставити під загрозу фінансову стабільність держави.
Крістін Лагард наголосила на важливості забезпечення незалежності діяльності Національного банку Україну.
Директор-розпорядник МВФ запевнила у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ, а також закликала продовжувати процес реформ на основі здобутків, досягнутих за останні 5 років.