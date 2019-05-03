Лагард і Порошенко обговорили ситуацію щодо Приватбанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Крістін Лагард

Очільниця МВФ запевнила у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 3 травня, провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Глава Української держави подякував Лагард за сталу підтримку реформ в Україні. Крістін Лагард у свою чергу відзначила макрофінансову стабільність в Україні та успішне функціонування банківської системи.

Водночас, вона висловила стурбованість ситуацією навколо судових процесів в Україні з метою денаціоналізації Приватбанку, що може поставити під загрозу фінансову стабільність держави.

Крістін Лагард наголосила на важливості забезпечення незалежності діяльності Національного банку Україну.

Директор-розпорядник МВФ запевнила у готовності розвивати співпрацю між Україною та МВФ, а також закликала продовжувати процес реформ на основі здобутків, досягнутих за останні 5 років.