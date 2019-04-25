Порошенко звільнив посла України в Молдові Гнатишина
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Іван Гнатишин
Гнатишин працював на посаді посла впродовж 1996-2001 років, а згодом повернувся на цю посаду в липні 2015 року
Президент Петро Порошенко звільнив Івана Гнатишина з посади посла України в Молдові.
Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.
«Звільнити Гнатишина Івана Миколайовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Молдова», — ідеться в указі.
Гнатишин працював на посаді посла впродовж 1996-2001 років, а згодом повернувся на цю посаду в липні 2015 року.
Також був послом у Словенії, заступником міністра закордонних справ, представником президента в Чернівецькій області та заступником голови Чернівецького облвиконкому.
Причини звільнення посла не вказані.