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    Порошенко звільнив посла України в Молдові Гнатишина

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    Іван Гнатишин - Порошенко звільнив посла України в Молдові Гнатишина
    Іван Гнатишин

    Гнатишин працював на посаді посла впродовж 1996-2001 років, а згодом повернувся на цю посаду в липні 2015 року

    Президент Петро Порошенко звільнив Івана Гнатишина з посади посла України в Молдові.

    Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

    «Звільнити Гнатишина Івана Миколайовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Молдова», — ідеться в указі.

    Гнатишин працював на посаді посла впродовж 1996-2001 років, а згодом повернувся на цю посаду в липні 2015 року.

    Також був послом у Словенії, заступником міністра закордонних справ, представником президента в Чернівецькій області та заступником голови Чернівецького облвиконкому.

    Причини звільнення посла не вказані.

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