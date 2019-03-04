Порошенко звільнив Уманського з посади радника



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Ігор Уманський був позаштатним радником Порошенка з осені 2016 року

Наприкінці лютого Уманський подав заяву на звільнення

Президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Уманського з посади свого радника. Про це йдеться на сайті президента.

Порошенко підписав указ №50/2019.

«Звільнити Уманського Ігоря Івановича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)», - йдеться в повідомленні.

Ігор Уманський був позаштатним радником Порошенка з осені 2016 року. У 2014-2015 та у 2008-2010 роках був першим заступником міністра фінансів. З 8 квітня 2009 року до 11 березня 2010 року виконував обов'язки міністра фінансів.

Як повідомляли ЗМІ, у лютому Уманський заявив, що просив звільнити його з посади позаштатного радника (він відповідав за фінансову, бюджетну та банківську сфери). Тоді він пояснював це тим, що його бачення не збігається з політикою уряду. Уманський також працював експертом служби віце-прем'єра України з питань економіки (1998 — 2000), заступником керівника групи радників міністра економіки (2000), керівником департаменту структурної політики Мінекономіки (2000 — 2001), заступником держсекретаря Міністерства економіки та євроінтеграції (2001 — 2003), директором департаменту по роботі з проблемними банками генерального департаменту банківського нагляду НБУ (2004 — 2005), заступником голови правління ВАТ Укртранснафта (2005 — 2006), заступником голови Державної іпотечної установи (2007), заступником голови Держагентства з інвестицій та інновацій (2007 — 2008).

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 25 лютого в програмі «Наші гроші» з посиланням на анонімні джерела була озвучена інформація про нібито участь сина першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в схемах контрабанди комплектуючих для військової техніки з РФ за завищеними цінами.

Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Порошенко закликав правоохоронців проінформувати суспільство щодо інформації в ЗМІ довкола «Укроборонпрому».