Портнова викликали на допит в ГПУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Портнов буде допитаний як свідок у справах Евромайдану Фото: aportnov.com

Допит Портнова запланований на 27 травня

Генеральна прокуратура викликає на допит колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, за заявою якого ДБР почало розслідувати можливу держзраду Петра Порошенка.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на інформацію начальника Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

«Він викликаний повісткою на допит на 11:00 27 травня», - повідомив Горбатюк.

Портнов буде допитаний як свідок у справах Евромайдану.

Напередодні Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву про злочин щодо президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, 19 травня Портнов повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном. Він повідомив, що його юридична команда планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка.

Як відомо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Як відомо, під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном, у 2014 році він покинув територію України, проживав у Москві та Відні.